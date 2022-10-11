Окупанти умисно вбивають ракетами виключно мирне населення, – Кісько

З початку повномасштабного наступу Запорізька область зазнала 202 ракетні удари.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Запорізької області Артем Кісько, передає кореспондент LB.ua.

"З початку повномасштабного наступу місто Запоріжжя та Запорізький район зазнав 202 ракетні удари. Внаслідок ударів загинули 242 цивільні особи, серед яких – 10 дітей. Також 713 були поранені, з них – 39 дітей", – заявив він.

За його словами, всі обстріли відбувалися у нічний час, із 22 до 6 ранку. Зазнали ударів житлові будинки, приватний сектор, заклади освіти, готелі.

"Загострення ситуації відбулося у серпні цього року. А вже у вересні було скоєно терористичний акт та нанесено три удари С-300 по гуманітарній колоні, коли загинули 30 осіб, три дитини. Поранено 89 осіб та три дитини. На цьому вони не зупинилися. Вже 6 жовтня вночі завдано дев’ять ракетних ударів по багатоповерхових будинках, коли загинуло 20 осіб, 14 були поранені, серед яких було три дитини. На жаль, одна дитина загинула. Вже наступного дня, 7 жовтня, було п’ять ракетних ударів та два удари дронами «Шахід», унаслідок чого загинула одна особа… 8 жовтня був удар «Іскандером-М» по центральній частині міста, загинула одна цивільна особа, шість людей поранені. Вночі 9 жовтня, о 2 годині ночі було 10 ракетних ударів С-300 та ХА-22. 14 осіб, серед яких одна дитина загинула. Також 78 осіб, серед яких 10 дітей, були поранені. На цей час ще продовжується розбір завалів працівниками ДСНС. Ще 17 осіб вважаються безвісти зниклими. Тобто, на жаль, вони можуть знаходитися під завалами. 10 жовтня було вісім ракетних ударів, коли шість осіб загинули, вісім – поранені. Наразі співробітники ДСНС ще розбирають завали. Вважаються безвісти зниклими шість мешканців багатоповерхових будинків, що зазнали руйнувань", – сказав Кісько.

Вже сьогодні вночі ворог ударив 11 ракетами. За наслідками атак загинула одна цивільна особа. Зруйновані автомобільний салон, дитяча школа-інтернат. Наразі ще тривають слідчі дії з документування цього злочину окупантів.

"Жодних військових об’єктів чи військових частин поблизу цих об’єктів, що зазнали ракетних уражень, не було. Це були цивільні об’єкти, житлові будинки та приватний сектор. Інформація щодо загибелі чи поранення військових не надходила. Були постраждалі поліцейські. Але підкреслюю, що жодного військового не було, не було ударів по розміщенню військових. Тобто це цілеспрямована акція РФ щодо нанесенню ударів по населенню з метою дестабілізації ситуації", – підкреслив він.

На кожному місці трагедії продовжують працювати штаби, куди можуть звернутися рідні цивільних. Також вони можуть отримати інформацію на сайтах органів влади міста та області.

Нагадаємо, внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя більша частина ракет упала на острів Хортиця.