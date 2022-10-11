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​У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі, де окупанти розгорнули військову базу

Наразі детальніша інформація уточнюється.

​У Мелітополі пролунали вибухи на аеродромі, де окупанти розгорнули військову базу
Фото: ФАКТИ

На аеродромі Мелітополя, де російські окупанти вкотре розгорнули військову базу, пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там «навчання». Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних «навчань» проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", – написав він.

Наразі детальніша інформація уточнюється.

Нагадаємо, вчора повідомлялося про вибухи в центрі Мелітополя та східних районах міста.

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