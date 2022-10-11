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Масовані удари по Україні пов’язані з призначенням нового командувача окупаційних військ, – ГУР

Рішення про завдання ударів було ухвалено 9 жовтня.

Масовані удари по Україні пов’язані з призначенням нового командувача окупаційних військ, – ГУР
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Підготовку до завдання масованих ударів по Україні Росія почала 2 жовтня, а остаточно рішення було ухвалено 9 жовтня. Це пов’язано з призначенням нового командира окупантами в Україні Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на заяву речника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Є точна інформація про старт підготовки ударів з 2 жовтня. Але рішення остаточне було ухвалене 9 числа, і пов’язане воно з призначенням нового командувача окупаційних військ Сергія Суровікіна, щоб швидко продемонструвати якісь реальні здобутки та провести ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації, – ред.). Тобто не отримати здобутки, а продемонструвати їх", – розповів він.

Нагадаємо, про підготовку масованих ударів на початку жовтня ГУР повідомляло і раніше. Метою таких ударів є знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Сьогодні регіонами України прокотилася ще одна хвиля масованих ударів: в більшості областей спрацювала ППО, але є й влучання в об’єкти інфраструктури у Львові та Вінницькій області.

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