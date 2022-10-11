Українці за день зібрали 250 млн гривень на дрони-камікадзе

Українці за 10 жовтня задонатили понад 255 млн гривень на зборі коштів у monobank для закупівлі дронів-камікадзе RAM II UAV.

Про це повідомив у Telegram співзасновник monobank Олег Гороховський.

Збір проводили телеведучий і волонтер Сергій Притула, а також блогер, активіст Сергій Стерненко і блогер Ігор Лаченков. У зборі грошей узяли участь понад 700 000 громадян України.

"Загальна сума, що надійшла лише на ці три банки (Притули, Стерненка, Лаченкова, – ред.), перевищила 255 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня Притула оголосив про початок нового "збору помсти" після масованих атак РФ на українські міста. Зокрема, він разом із Сергієм Стерненком почали збирати гроші на дрони RAM ІІ UAV.

Станом на 7 ранку 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього російського масованого ракетного удару.