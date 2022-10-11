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Ладижинська ТЕС на Вінниччині зазнала повторного удару, поранено рятувальників

Постраждали шестеро осіб.

Ладижинська ТЕС на Вінниччині зазнала повторного удару, поранено рятувальників
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/dteklates

Ладижинська ТЕС (Вінницька область) зазнала повторного удару російських терористичних військ. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства.

"Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – шість осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає", – зазначається у повідомленні.

У результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Його почнуть відновлювати, коли дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, вперше Ладижинська ТЕС була пошкоджена дронами-камікадзе зранку 11 жовтня.

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