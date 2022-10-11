У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС

У Вінницькій області пролунав вибув. Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов підтвердив влучання.
"У Вінницькій області є влучання. Усі служби працюють. Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги!" – написав він у телеграмі.
У фейсбуці Ладижинської територіальної громади повідомляється про обстріл дронами-камікадзе Ладижинської ТЕС.
Пошкоджено енергетичне обладнання станції. Жертв немає.
"На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", – зазначив виконувач обов’язків міського голови Ладижина Олександр Коломієць.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли об’єкти критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. Загинули 19 людей, 105 травмовано.