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У Кривому Розі врятували шахтарів, які через обстріли залишилися у знеструмлених шахтах

Рятувальна операція з підйому 854 шахтарів тривала до 2-ї години ночі.

У Кривому Розі врятували шахтарів, які через обстріли залишилися у знеструмлених шахтах
Ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

У Кривому Розі підняли на поверхню 854 працівника, які через ворожий обстріл залишилися під землею в знеструмлених шахтах.

Про це повідомляє у Telegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згідно з повідомленням, триває ліквідація наслідків учорашнього ракетного удару. О 4:40 вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання залишається 4 319 абонентів району "старого "ПівнГЗК", роботи по відновленню електропостачання тривають. Водопостачання забезпечене на 100%.

До 2-ї години ночі завершилась рятувальна операція з підйому шахтарів. Усі 854 працівники підняті на поверхню.

 

Нагадаємо, уночі 11 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області “градами”, “ураганами” та важкою артилерією. 

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