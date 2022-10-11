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Окупанти знову атакували Запоріжжя

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. 

Окупанти знову атакували Запоріжжя
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Вночі 11 жовтня російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. 

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

“Знаходитесь в укриттях!”, – закликав він.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни здійснили запуск майже 10 ракет по Запоріжжю. Мішенями стали житловий багатоквартирний будинок у центрі міста, цивільна та критична інфраструктура. 

Загинуло 3 людей, є 7 поранених.

Також об’єктом “демілітаризації” став дитячий садок. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю закладу, прилеглі будинки та припарковані автомобілі. 

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