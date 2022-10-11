Окупанти знову атакували Запоріжжя

Вночі 11 жовтня російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.
“Знаходитесь в укриттях!”, – закликав він.
Нагадаємо, вночі 10 жовтня росіяни здійснили запуск майже 10 ракет по Запоріжжю. Мішенями стали житловий багатоквартирний будинок у центрі міста, цивільна та критична інфраструктура.
Загинуло 3 людей, є 7 поранених.
Також об’єктом “демілітаризації” став дитячий садок. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю закладу, прилеглі будинки та припарковані автомобілі.