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​Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії

Заходи впроваджені проти 51 російського олігарха і 24 “посадовців” на окупованих РФ територіях України.

​Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії
Новая Зеландия

Нова Зеландія ввела нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 51 російський олігарх та 24 “посадовці” на тимчасово окупованих українських територіях, яких підтримує Російська Федерація.

Про це пише The New Zealand Herald.

Видання зазначає, що нові санкції зачепили нафту, газ, експорт та імпорт предметів розкоші, таких як новозеландське вино, морепродукти, російська горілка та ікра.

У санкційному списку – російський олігарх Олександр Абрамов. На Абрамова і членів його сім'ї буде накладена заборона на в'їзд до країни. Їхнім літакам і суднам буде заборонено входити в повітряний простір і порти Нової Зеландії.

 

Нагадаємо, влада Нової Зеландії повідомила 1 серпня, що розширила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну. Заходи були впроваджені проти низки підприємств ВПК, компаній "СОГАЗ" та "РЖД".

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