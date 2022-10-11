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Через атаки 10 жовтня РФ змарнувала частину високоточної зброї, кількість якої зменшується, – аналітики

"Це позбавляє Путіна опції перервати контрнаступ ЗСУ у Херсонській та Луганській областях".

Через атаки 10 жовтня РФ змарнувала частину високоточної зброї, кількість якої зменшується, – аналітики
Київ, 10 жовтня
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Російські атаки 10 жовтня призвели до змарнування частини російської високоточної зброї, кількість якої зменшується, проти цивільних цілей, а не стратегічних військових. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по понад 20 українських містах, серед яких столиця Київ. Російські війська випустили більше ніж 84 крилатих ракет і 24 безпілотники, зокрема 13 іранського виробництва.

Українська ППО збила 43 крилаті ракети, 10 безпілотників “Shahed-136” і 3 безпілотники неуточненого типу. 

Російські війська випустили ракети з 10 стратегічних бомбардувальників у Каспійському морі та з Нижнього Новгорода, комплексів балістичних ракет малої дальності “Іскандер” і 6 ракетоносців у Чорному морі. 

Російські війська запускали іранські безпілотники з Криму та Білорусі.

Ракетні удари окупантів вразили 70 цілей, зокрема 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхівки, 35 житлових будинків та школу.

В ISW зазначають, що російські атаки на українську енергомережу навряд чи зламають волю України до боротьби.

Водночас використання Росією таким чином своїх обмеженої кількості високоточної зброї може позбавити Путіна “можливості перервати поточні українські контрнаступи в Херсонській та Луганській областях”.

Нагадаємо, внаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Згідно з останніми офіційними даними, кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”. 

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