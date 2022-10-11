Внаслідок ракетних обстрілів на Дніпропетровщині запроваджується режим тотальної економії електроенергії

Є влучання в енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок влучання російських ракет по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини в деяких районах відсутнє світло. Про це повідомив голова ВЦА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що атака тривала понад п’ять годин.

"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", – зазначив керівник ВЦА.

За його словами, рятувальники ліквідують наслідки "прильотів", енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура", – зазначив Резніченко.

Нагадаємо, Дніпропетровська область зазнала обстрілів уночі "Градами", "Ураганами" та важкою артилерією, а вдень 11 жовтня – крилатими ракетами. Чотири з них вдалося знищити ППО.