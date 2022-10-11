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Російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури біля Вінниці

Подробиці з’ясовуються.

Російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури біля Вінниці
Фото: Олександр Ковінько / Facebook

Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури неподалік Вінниці.

Про це повідомив голова Вороновицької територіальної громади Олександр Ковінько.

"У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об’єкту. Фахівці працюють", – написав він у фейсбуці.

По якому саме об’єкту було влучання, він не уточнив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару.

Вперше Ладижинська ТЕС була пошкоджена дронами-камікадзе сьогодні зранку.

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