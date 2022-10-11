Російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури біля Вінниці

Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури неподалік Вінниці.

Про це повідомив голова Вороновицької територіальної громади Олександр Ковінько.

"У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об’єкту. Фахівці працюють", – написав він у фейсбуці.

По якому саме об’єкту було влучання, він не уточнив.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару.

Вперше Ладижинська ТЕС була пошкоджена дронами-камікадзе сьогодні зранку.