​Учора через російські обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів, – Шмигаль

Росія другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Наразі, за його словами, енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання в більшості регіонів. У 3800 населених пунктів повернули світло. Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю заживлений Харків і Харківська область. Тривають відновлювальні роботи для забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів.

"Але Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", – зазначив прем’єр.

Шмигаль закликав українців і сьогодні обмежити споживання електроенергії в години пік – з 17:00 до 23:00.

"Просимо не вмикати енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми", – додав він.

Нагадаємо, в Києві та області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії. Учора в більшості районів столиці не було світла. У КМДА запевнили, що електропостачання буде остаточно відновлено до кінця дня. Наразі залишилося підключити не більше 30 будинків.

Киян також закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.