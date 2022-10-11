Окупанти замінували Харківщину новітніми типами мін та забороненими "метеликами", – Хорунжий

Ворог масово замінував об’єкти критичної інфраструктури сучасними мінами ПОМ-3. Встановлені також "розтяжки" та заборонені "міни-метелики". Піротехніки ДСНС щодня розміновують до 1500 боєприпасів на деокупованих територіях області.

Про це на брифінгу повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, передає кореспондент LB.ua.

"На Харківщині постійно працює зведений загін ДСНС. Це понад 200 людей. І основна частина цих людей – це піротехнічний підрозділ. За нашими підрахунками, там мала бути певна кількість замінувань. Але вона перевищила усі наші розрахунки. Бо ворог замінував фактично усі об’єкти інфраструктури", – заявив він.

Тому для відновлення постачання газу, води та світла необхідне розмінування великої кількості об’єктів.

"З цією метою саме у Харківській області у нас сконцентрована велика кількість піротехнічних найкращих підрозділів, які проводять зараз таку роботу з розмінування. Це підрозділи з усієї України. Кожного дня розміновують від 1000 до 1500 боєприпасів. Це лише на території Чугуївського, Ізюмського районів та Балаклії".

Він підкреслив, що ворог використав сучасні типи міни. Наприклад, типу ПОМ-3, яка працює дистанційно та розрахована на рухи людини. Також окупанти застосували заборонені так звані міни-метелики, які необхідно знищувати лише на місці. Вони малопомітні у траві. Тому ДСНС закликає людей у жодному разі не заходити у ліси, рухатися лише твердими поверхнями.

"Їх застосовують із «розтяжками». Та мінами інших видів: протитанковими та «мінами-пастками». Тому піротехнікам приходиться розгадувати ці російські «ребуси». Та поступово рухатися вперед. Звичайно, нам потрібна потужна піротехнічна техніка, яка допоможе розмінувати величезні території Харківщини. Це машини механізованого розмінування. Тому ми звертаємося до міжнародних організацій та країн-донорів та сподіваємося, що такі машини нам нададуть. Бо заміновано дуже багато".

Нагадаємо, у звільнених населених пунктах Харківщини розчистили майже 400 км доріг. Також звели п’ять тимчасових переправ, ще п’ять будують.