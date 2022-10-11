Чому гальмує націоналізація російських активів і що з цим робити

Перше. Офіційного переліку підсанкційних осіб досі немає. Офіційно кажуть, що над ним ще працюють. Але дехто «не під запис» додає, що затримки пов’язані ще з тим, що деякі учасники списку намагаються з нього «вистрибнути». Звичайно, не хотілося б в це вірити, але в будь-якому випадку можна буде легко спростувати чи підтвердити таку інформацію, коли нарешті опублікують офіційний перелік. Ну і якщо все ж таки підтвердиться, то визначити, хто ж зі списку таки «вистрибнув».
Друге. Пакет підсанкційних об’єктів, який, згідно із законом, має підготувати Уряд. Анонси різних спікерів щодо кількості таких об’єктів варіюється від 900 до 3600 від різних спікерів. Знов ж таки, дуже важливо потім прослідкувати, чи всі об’єкти підсанкційних осіб увійшли у перелік націоналізації, і чи не змогли вони в останню мить їх вивести з-під удару (наприклад, як зробили деякі контрабандисти перед санкціями).
Третє. Новий закон. Тут незрозуміло, що мали на увазі, і навіщо взагалі ще один, коли у цій сфері вже є мінімум три закони. Тому цей закон на двох минулих засіданнях Ради так і не з’явився. Ще раз підкреслю: закон для повної процедури вже декілька місяців, як прийнятий, і вступив у дію.
Разом з тим, у напрямку націоналізації активів йдуть інші важливі паралельні процеси.
По-перше, російській бізнес та пов’язані особи намагаються активно приховати свої активи. Не завжди це вдається, але спроби роблять. Відсутність санкцій їм в цьому допомагає.
По-друге, особливо сміливі взагалі звернулися до українських «чесних» судів, щоб вивести себе з-під арешту, спробувати повернути ліцензії та оскаржити заборони.
По-третє, окремі правоохоронці побачили, що це нова «тема» і побігли по всіх зацікавлених сторонах цього процесу. Причому вони допомагають тим, хто хоче вийти з-під арешту, і водночас тиснуть на зовсім інших осіб. Класика)
Крім того, досі незрозуміло, що має відбуватися з націоналізованим майном. Куди воно передається і, головне, як потім ним управляти/розпоряджатися прозоро та без корупції. В теорії цим має займатися АРМА, ФДМУ чи Національний фонд інвестицій. По останньому, до речі, незрозуміло, чи створений він взагалі. Взагалі немає розуміння, яка у нас концепція, що далі робити х націоналізованим майном: створювати якийсь державний холдинг чи швидко продавати у роздріб.
Питання є і до процедури продажу: як продавати (тут правильна відповідь – на електронних аукціонах), і куди йдуть гроші. Поки по другому аспекту Рада розглядає законопроект №8027 (прийнятий за основу у першому читанні) з дуже дивними формулюваннями на кшталт розподілення грошей на «все хороше» і за погодженням з депутатами (привіт, соцеконом).
Загалом для розуміння проблеми наведу один факт. Під час звіту перед нашим податковим комітетом очільник БЕБ хвалився кількістю заарештованих російських активів. За тиждень з цього звіту з-під арешту вивели майна вже на 500 млн дол. Це тільки ті кейси, про які потрапили у висвітлення ЗМІ.
Ну і тепер, коли всі проблемні аспекти окреслені, можна перейти до конструктивних пропозицій, що треба робити.
Взагалі механізм виглядає зрозумілим: санкції – перелік об’єктів – суди – націоналізація – прозоре управління та приватизація. Отримані гроші – на армію.
Щоб процес працював ефективніше, зроблено такі кроки:
- запустили підготовку звернення до правоохоронців з переліком російських осіб та майна, які ну точно неможливо випустити. До речі, дякую НАЗК за чудову роботу, що склали детальний список осіб, причетних до агресії. Дуже корисно для таких цілей.
- готуємо запит по тій маленькій кількості об’єктів, які вже націоналізували, щоб зрозуміти, що з їх майном, та як відбувається управління.
- готую правки у прийнятий в першому читанні законопроект №8027, щоб гроші від націоналізації можна було використовувати лише на воєнні потреби і, можливо, житло для переселенців.
До того ж знаю, що колеги з економічного комітету готують зміни, щоб майно продавалося прозоро і відкрито на конкурентних засадах.
Ну і чекаємо, коли ж нарешті від слів перейдемо до дій і будуть офіційно опубліковані прізвища та об’єкти, які підпадають під націоналізацію російських активів.