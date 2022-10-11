СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)

"Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", – повідомили у службі.

За інформацією LB.ua, в поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують звинувачення за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та 111-1 (колабораційна діяльність).

Керівник інформаційного відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі LB.ua заявив, що про обшуки дізнався зі ЗМІ. Та зазначив, що митрополит Іонафан проходить у справі як свідок.

"З повідомлень у ЗМІ відомо, що в помешканні митрополита Іонафана відбулися слідчі дії в рамках провадження за статтею 161 Кримінального кодексу. З тих самих джерел відомо, що сам митрополит проходить у цьому провадженні як свідок. Іншої інформації правоохоронні органи на даний час не надали. Можливо, після ознайомлення з належними юридичними документами буде більше інформації", – заявив Климент LB.ua.

Нагадаємо, щонайменше три представники УПЦ перейшли на сторону окупантів та взяли участь у помпезному проголошенні окупації частини українських територій у кремлівській залі - митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до Запорізької єпархії УПЦ, та настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні архимандрит Алексій (Федоров). Усі, за даними з відкритих джерел, відзначилися співпрацею з окупантами. Також до Росії втік ізюмський єпископ УПЦ Єлисей.