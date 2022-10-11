Немає точної інформації про кількість ракет, що залишилися у ворога, – Ігнат

Наразі невідома наявна кількість ракет у ЗС РФ, тому питання постачання сучасних систем ППО є номером один для безпеки. Україні потрібна велика кількість таких систем для заміни застарілих зразків 70–80-х років.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Всі це запитують (про кількість ракет, які ще залишилися у ворога, – ред.). Ніхто не може надати чіткої відповіді. Є лише припущення, а також дані розвідки Міноборони та західних розвідок. Не вся інформація може бути оприлюднена у ЗМІ щодо кількості цих ракет. Відповідь може бути не прямою, а для роздумів. Якщо вони вже кілька місяців не застосовували далекобійну, високоточну та надзвичайно дорогу зброю, то очевидно, що її залишається мало. Її потрібно притримувати для найбільш важливих цілей та об’єктів, які вони собі визначили у своїй терористичній діяльності. Це і є об’єкти критичної інфраструктури", – заявив він.

Він нагадав, що міжнародні партнери вже давно обіцяли надати Україні сучасні системи ППО.

"Вже є рішення щодо таких систем. Перші кроки вже зроблені. Всі чули заяви Німеччини. Буде комплекс найближчим часом. Це одна батарея IRIS- T SLM. На жаль, це лише перший комплекс, який нещодавно виготовлено. Саме такого класу та типу, що буде на озброєнні України. У світі його немає. Але ж це лише одна батарея, цього замало. Хоча у нас буде довгострокове партнерство з виробником, Німеччиною, яка буде підсилювати нашу систему ППО. Також це стосується NASAMS – це норвезький комплекс, що озброєний американськими ракетами. Він є у достатній кількості у США, щоб його надали нам… Наразі мова йде про дві батареї… Скільки нам потрібно? Я не хочу називати цифру, але це багато, щоб замінити застарілі зразки виробництва 70–80-их років… Тому ППО – це питання номер один", – додав він.

За словами Ігната, ворог продовжує застосовувати не лише високоточні ракети, але й зенітні ракети по наземних цілях ХА-22, які не є точними.

"Тому від них страждає мирне населення", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що сили ППО знищують все більшу кількість ворожих ракет та дронів. Головна увага приділяється захисту мирного населення через продовження терористичної тактики ворога, коли удари наносяться саме по цивільних об’єктах.