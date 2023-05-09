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Замовник заздалегідь оприлюднюватиме оголошення про закупівлю продуктів для армії, - Шмигаль

Інформація про закупівлі зброї залишиться закритою.

Замовник заздалегідь оприлюднюватиме оголошення про закупівлю продуктів для армії, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

На час воєнного стану оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи.

Про це у Телеграм написав керівник уряду Денис Шмигаль.

Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.

"Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - написав Шмигаль.

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Нагадаємо, що Міністерство оборони України оприлюднило заяву через поширення матеріалів, де порівнюють ціни на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та окремої військової частини Головного управління розвідки.

24 лютого Верховна Рада проголосувала за Закон про внесення змін до Закону "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. 

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