Йшлося про ситуацію на всіх напрямках фронту.

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами глави держави, доповідали командувачі оперативних напрямків, Головкомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Головне управління розвідки, а також міністерства оборони, питань стратегічних галузей промисловості та внутрішніх справ.

"Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що присутні детально обговорили постачання й розподіл боєприпасів, посилення української артилерії та ППО.

Нагадаємо, нині Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України на $2,1 млрд. А Бельгія повідомила, що у найкоротші терміни передасть 105-мм артилерійські снаряди.