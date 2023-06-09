Протягом доби Росія завдала 8 ракетних і 58 авіаударів по Україні, - Генштаб

У командуванні уточнили інформацію про збиті ворожі повітряні цілі.

За добу Росія завдала 8 ракетних і 58 авіаударів по Україні і здійснила 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, в період з 00.00 ночі по 04.20 ранку, російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Українські військові знищили 4 із 7 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 із 10 ударних БпЛА “Shahed”, “Ланцет” та 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня (“Орлан-10” і “Supercam”).

Загалом, протягом доби, окупанти завдали 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби тут відбулось 27 бойових зіткнень.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил РФ;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил РФ; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Юнаківка, Миропілля, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині, серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки і Землянки на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники вели наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мали. Завдали авіаударів у районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області;

загарбники вели наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мали. Завдали авіаударів у районах Білої Гори і Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області; на Авдіївському загарбники здійснили невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдали авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області;

загарбники здійснили невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Невельське. Завдали авіаційних ударів в районах Василівки і Первомайського. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське Первомайське Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області;

українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; на Шахтарському росіяни завдали авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області;

росіяни завдали авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційних ударів у районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них - Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області та місто Херсон.

У Генштаб додали, що в Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня 2023 року росіяни здійснили пуски “шахедів” із південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Протягом атаки було запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

Внаслідок ракетного удару по Звягельській громаді Житомирської області загинув цивільний, є поранені.