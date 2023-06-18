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За добу ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

За добу ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 219820 (+650) осіб ліквідовано
  • танків - 3984 (+7)
  • бойових броньованих машин - 7729 (+23)
  • артилерійських систем - 3847 (+13)
  • РСЗВ - 610 (+1)
  • засоби ППО - 364 (+0)
  • літаків - 314 (+0)
  • гелікоптерів - 304 (+2)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3371 (+7)
  • крилаті ракети - 1211 (+0)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6571 (+14)
  • спеціальна техніка - 522 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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