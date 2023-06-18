Головне за ніч та ранок. Неділя, 18 червня

Російські війська за добу атакували дев'ять областей України. Цілями окупантів традиційно були об'єкти інфраструктури, а також житлові будинки, йдеться в ранковому зведенні обласних державних адміністрацій.

На Херсонщину в селі Борозенське під час виконання польових робіт на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. Пораненого доставили до медустанови. Його стан – задовільний. Цього ж дня поблизу Борозенського на російську вибухівку натрапив ще один мирний житель. Під час виконання польових робіт тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Дивом він не постраждав, пошкоджено лише трактор.

Продовжується ліквідація наслідків підтоплення. Середній рівень води сьогодні на 8:00 становить 0,99 метрів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 26 бойових зіткнень.

Минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів, 7 танків, 23 бронемашини, 13 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 220 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Армія Росії зазнає найбільших втрат від березня з часів активних боїв за Бахмут, інформує міністерство оборони Великої Британії.

"На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, причому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні з них в Запорізькій області, на заході Донеччини та навколо Бахмута. За даними міноборони Британії, на всіх цих напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

Збройні сили України знищили склад із боєкомплектами окупантів у Генічеському районі на Херсонщині, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Детонація боєкомплектів відбувається від самого ранку.

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