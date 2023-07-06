Україна наздогнала Росію за кількістю танків, – Bloomberg

Росія вже втратила половину своїх танків. Але Україні для перемоги потрібно більше, ніж паритет у танках.

Нові дані щодо військової допомоги Україні вказують на значну зміну балансу важкого озброєння на полях битв після понад 16 місяців війни, пише Bloomberg.

Оновлена база даних Ukraine Support Tracker, яку підтримує німецький Кільський інститут світової економіки, свідчить, що партнери Києва поставили 471 новий танк з початку війни, а ще 286 ще не надійшли.

За даними групи Oryx, танковий парк України зріс з початку вторгнення минулого року, натомість танковий парк Росії скоротився вдвічі. У РФ до 24 лютого 2022 року було 3,4 тис. танків, зараз – 1,4 тис. В України до повномасштабного вторгнення – 987 танків, зараз – 1,5 тис. танків.

Фото: Oryx

Розрив також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й значно меншою мірою.

Дані про танки, зокрема, узгоджуються з парламентськими свідченнями, наданими начальником штабу оборони Великобританії Тоні Радакіним.

“Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії, – сказав Радакін комітету законодавчої влади з питань оборони. – Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік”.

За даними Oryx, які фіксують лише втрати, які вони можуть підтвердити, 2082 російські танки було знищено, пошкоджено, покинуто або захоплено з початку війни у 2022 році.

При цьому зазначається, що Україні зараз потрібно повернути територію, тому вона перебуває в наступі проти добре підготовленої оборони, а для цього потрібна сильна перевага.

Це пояснює зосередженість українських сил на знищенні російської артилерії та шляхів забезпечення перед тим, як направити основну частину бригад, підготовлених до контрнаступу. Генштаб України останнім часом майже щодня заявляє про знищення понад 30 російських артилерійських установок. Артилерійські втрати особливо важко перевірити, оскільки вони зазвичай приховані далеко за лінією фронту.

Кільський інститут оновив дані за період з 25 лютого по 31 травня, встановивши, що обіцянки щодо допомоги були значно нижчими, ніж взимку, незважаючи на деякі великі пакети з Німеччини та США, причому військові зобов’язання за цей період становили 9 мільярдів євро (9,77 мільярда доларів).

Водночас зросла частка військової допомоги відносно фінансових і гуманітарних зобов'язань, повідомили в інституті. У звіті йдеться, що США та країни-члени Європейського Союзу найповільніше виконують зобов’язання щодо зброї: 286 із 757 танків і 177 із 556 155-мм та 152-мм гаубиць ще не надійшли.

Зазначається, що ці затримки можуть зробити навіть деякі з поставлених танків менш ефективними, ніж вони повинні бути, оскільки українським силам довелося поспішати з навчанням, часто різними партнерами з Організації Північноатлантичного договору, які мають різну практику.

Таким чином, поки українці не матимуть явної переваги, ціна за просування вперед буде дуже високою.

Нагадаємо, нещодавно президент України заявив, що в деяких районах контрнаступ не може початися, бо немає необхідного озброєння. Україні потрібні далекобійні ракети, бо Росія такі ракети має і використає їх проти ЗСУ. І потрібні літаки, навіть не для переваги, а хоча б для рівності в повітрі.