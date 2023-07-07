​Росія обстріляла об'єкт інфраструктури в Запоріжжі

Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, під обстріл потрапив об'єкт інфраструктури.

"Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На щастя, жителі Запоріжжя не постраждали", - зазначив очільник області.

Малашко закликав зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати ворожий вогонь.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 липня, російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області. Одна жителька загинула.

Крім того, загарбники обстріляли чотири прикордонні райони Харківщини. Одну жінку довелося госпіталізувати.