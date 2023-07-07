У Бахмуті росіяни майже у пастці, на півдні України співвідношення втрат становить 1 до 5,3, - Маляр

Через значні втрати ворога на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

На Бахмутському напрямку на південному флангу просування українських захисників на декількох ділянках становить понад кілометр. На північному флангу - бої без зміни положень.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін", - зазначила Маляр.

За її словами, росіяни намагаються прорвати оборону українців на Авдіївському, Мар'їнському, Куп'янському, Лиманському і Сватівському напрямках.

Щодо півдня України, то тут Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Скрізь тривають гарячі бої. Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контр батарейної боротьби. Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях", - розповіла Маляр.

Вона додала, що співвідношення безповоротних втрат тут становить 1 до 5,3. "Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше, ніж у нас", - пояснила заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, нині у Генштабі ЗСУ розповіли, що в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Зокрема, у районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях.

Днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмута.