США оголосили новий пакет безпекової допомоги для України

США оголосили вміст нового пакету безпекової допомоги для України. Зокрема, він включає касетні боєприпаси (DPICM).
Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.
Також до нового пакету допомоги входять:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- ракети ППО AIM-7;
- Зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 31 гаубиця калібру 155-мм;
- 155-мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM, і 105-мм артилерійські снаряди;
- 32 бойові машини піхоти Bradley;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- обладнання для розмінування;
- Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні літальні системи Penguin;
- 27 тактичних автомобілів для підйому техніки;
- 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
- Стрілецьку зброю та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- Запчастини та інше польове обладнання.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну. Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. До того ж, Росія застосовує касетні боєприпаси з початку війни.