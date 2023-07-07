Таке рішення було прийняте через проблеми з “екстреними оповіщеннями”

Київська міська військова адміністрація (КМВА) тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Таке рішення було прийняте через проблеми з “екстреними оповіщеннями”.

“Просимо поставитися з розумінням. Слідкуйте за повідомленнями про тривоги в додатку “Київ Цифровий”, - підсумували в КМВА.

Перед тим, як КМВА оголосила про таке рішення,у соцмережах було багато повідомлень про “неприємні емоції” від тих оповіщень.

Відреагували на неочікувано різкі звуки оповіщення і митці, зокрема Олександр Грехов.

Фото: Олександр Грехов

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля стосовно критеріїв до швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту (ШСЗСЦЗ) модульного типу та можливості внесення їх до фонду захисних споруд цивільного захисту.