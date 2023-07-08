Енергоатом зафіксував незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Станом на 10:00 8 липня зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Наразі рівень становить 16,53 м.
"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,08 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - зазначили в компанії.
Загалом ситуація залишається стабільною та контрольованою
За інформацією Енергоатома, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Нагадаємо, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство "домагається прогресу" в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Щоправда, доступу на дах електростанції наразі немає.
Тим часом окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.