Енергоатом зафіксував незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Станом на 10:00 8 липня зафіксовано незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Наразі рівень становить 16,53 м.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,08 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - зазначили в компанії.

Загалом ситуація залишається стабільною та контрольованою

За інформацією Енергоатома, енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Міжнародне агентство "домагається прогресу" в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Щоправда, доступу на дах електростанції наразі немає.

Тим часом окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.