Ювенальні прокурори повідомили про 494 загиблі в Україні дитини через російську агресію

Ювенальні прокурори повідомили про 494 дитини, які загинули в Україні за 500 днів збройної агресії Росії.

Про це зазначає Офіс Генерального прокурора.

Загалом постраждало понад 1545 дітей. Станом на ранок 8 липня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів понад 1051 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 472, Харківській - 297, Київській - 129, Херсонській - 115, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 83, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли житлові райони у Херсоні. В результаті були поранені двоє дітей - 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Нещодавно стало відомо, що білоруський паралімпієць організовує вивезення українських дітей з окупованих територій сходу України до Білорусі.