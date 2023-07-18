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"Поява "Вагнера" у Білорусі суттєво не змінює ситуації з безпекою", - Анушаускас

Також Анушаускас вважає, що “Вагнер" у Білорусі спробує створити логістичну базу для операцій в Африці.

"Поява "Вагнера" у Білорусі суттєво не змінює ситуації з безпекою", - Анушаускас
Фото: putinism.wordpress.com

Оскільки найманці “Вагнера” прибули до Білорусі без зброї, це принципово не змінює ситуацію з безпекою у регіоні.

Про це повідомляє BNS.

"Я б не назвав їх підрозділами, я б назвав їх групами, які без озброєнь, боєприпасів та тилового забезпечення перекидаються в Білорусь, кількість невелика. Це принципово не змінює ситуацію в регіоні, яка ускладнилася від початку агресії Росії проти України", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Він додав, що наразі російська військова присутність у Білорусі, незважаючи на вагнерівців, скоротилася. Це пов'язано із тим, що солдати, які якийсь час тому стягувалися для навчань, були повернуті до Росії.

Анушаускас вважає, що “Вагнер" у Білорусі, швидше за все, спробує створити свою логістичну базу для операцій в Африці.

Нагадаємо, у Білорусі на польову військову базу біля Осиповичів прибули десятки одиниць техніки, зокрема великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легковики. Ці транспортні засоби – такі ж, які нещодавно рухалися у великих колонах, зокрема з прапорами "групи Вагнера".

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