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Лідера комуністів Придністров’я знайшли мертвим

Розслідується справа про убивство. 

Лідера комуністів Придністров’я знайшли мертвим
Фото: theins.ru

Лідера комуністів у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя Олега Хоржана знайшли мертвим у його будинку.

Про це повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, тіло Хоржана знайшли у робочому кабінеті із численними ножовими пораненнями. За даними так званого МВС Придністров’я, тіло Хоржана з "ознаками насильницької смерті" виявила дружина поруч із "відкритим і порожнім сейфом".

Водночас поліція Молдови повідомила про те, що його застрелили. Розслідується справа про убивство. На момент смерті Хоржану було 47 років.

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Нагадаємо, на початку 2000-х років Олег Хоржан влаштував у Тирасполі громадську приймальню від імені лідера комуністичної партії України Петра Симоненка. Хоржан був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя.

У грудні 2022 року він вийшов на волю після 4,5 років ув’язнення на лівому березі Дністра у справі "про насильницькі дії щодо представника влади".

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