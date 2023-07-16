Воллес розповів, як обговорював з Резніковим постачання "віскі"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, які кодові слова вони з українським колегою Олексієм Резніковим використали для найменувань озброєнь до повномасштабного вторгнення, і як він пожартував над російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це він сказав у коментарі The Sunday Times.

Зазначається, що незадовго до початку великої війни, до того, як Києвом було встановлено безпечний телефонний зв'язок, Воллесу та Резнікову довелося використовувати шифри для спілкування. Системи озброєнь, які Британія постачала Україні, у цих розмовах називалася алкогольними напоями.

"Я просто вибрав віскі. Отже, (протитанкова ракета) Nlaw була - Glenfiddich, а (протикорабельна ракета) Harpoon була Islay", - розповів Воллес.

Він зазначив, що писав Резникову: "у мене є для тебе трохи віскі" або "віскі вже в дорозі".

Воллес також розповів, що перед повномасштабною війною він вирушив до Москви на зустріч із Сергієм Шойгу, який тоді збрехав йому, заявивши, що повномасштабного вторгнення РФ не буде.

"Ми обмінювалися подарунками, і я подарував йому пляшку Glenfiddich. Він не знав, що це означає. Такий жарт був над ним", - розповів британський міністр.

Нагадаємо, Бен Воллес підтвердив, що планує піти з посади міністра оборони Великої Британії.

ЗазначимоЮ що вже 18 тисяч українських бійців пройшли підготовку в Британії. Програма Op Interflex, розпочата 26 червня 2022 року, навчає українців, як виживати на полю бою та ефективно знищувати ворога.