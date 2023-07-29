ЄС не визнав владу путчистів у Нігері

Європейський Союз не визнає і не буде визнавати владу, що виникла в результаті путчу в Нігері.

Про це йдеться у заяві Високого представника Жозепа Борреля, інформує пресцентр ЄС.

"Президент Базум був обраний демократичним шляхом; він є і тому залишається єдиним законним президентом Нігеру. Його звільнення має бути беззастережним і невідкладним. ЄС вважає путчистів відповідальними за його безпеку та безпеку його родини. Оголошення путчистами призупинення дії конституції та розпуску демократичних інститутів послаблює державу та народ Нігеру, чий мир, стабільність і безпеку необхідно зберегти", - сказав Боррель.

Європейський Союз повторює свої заклики до повного відновлення, без зволікань, конституційного порядку.

"У координації з Президентом Європейської Ради, я продовжу численні контакти, які вже тривають, щоб досягти цього результату. І ми готові підтримати майбутні рішення ECOWAS, включно з ухваленням санкцій. Цей неприйнятний напад на цілісність республіканських інститутів Нігеру не залишиться без наслідків для партнерства та співпраці, які пов’язують Європейський Союз і Нігер, у всіх різних аспектах. У зв’язку з цим, окрім негайного припинення бюджетної підтримки, всі дії щодо співпраці у сфері безпеки призупиняються із негайним набранням чинності", - додав Боррель.

Нігер – одна з найбідніших країн Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.

Нагадаємо, військові Нігера заявили про повалення влади президента Мохамеда Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.

Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.