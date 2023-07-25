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На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля

Уночі окупанти обстріляли складське приміщення у тій же громаді.

На Дніпропетровщині через російські обстріли загорілися пшеничні поля
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Надвечір 25 липня російська окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, було влучання по наших пшеничних полях. 

"Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили", - додав очільник області.

Лисак також повідомив, що за уточненою інформацією, цієї ночі Великомихайлівська громада зазнала ракетного удару з боку РФ. Ракета влучила у складське приміщення.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Жертв і потерпілих немає.

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Нагадаємо, нині росіяни обстріляли селище під Херсоном. В результаті ударів була поранена жінка. А внаслідок обстрілу російськими окупантами села Токарівка на Херсонщині загинув чоловік.

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