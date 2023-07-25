Надвечір 25 липня російська окупаційна армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, було влучання по наших пшеничних полях.

"Сталася пожежа – вогонь охопив майже 5 га. Рятувальники займання вже загасили", - додав очільник області.

Лисак також повідомив, що за уточненою інформацією, цієї ночі Великомихайлівська громада зазнала ракетного удару з боку РФ. Ракета влучила у складське приміщення.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Жертв і потерпілих немає.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли селище під Херсоном. В результаті ударів була поранена жінка. А внаслідок обстрілу російськими окупантами села Токарівка на Херсонщині загинув чоловік.