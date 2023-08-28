Малиновський у дебютному матчі за "Дженоа" виявився найгіршим гравцем основи генуезців на думку WhoScored

У рамках 3-го туру Серії А колишня команда Андрія Шевченка "Дженоа" в Римі виявилася сильнішою за "Лаціо" – 1:0.

Цей матч був дебютним для 30-річного півзахисника гостей Руслана Малиновського за свою нову команду – нагадаємо, що українець перебрався до Генуї з "Марселя" на правах оренди.

Зазначимо, дебют виявився не дуже незабутнім.

Відігравши стартові 70 хвилин, від статистичного порталу WhoScored він отримав оцінку в 6,2 бала. Зазначимо, це найгірший результат серед гравців основного складу "Дженоа".