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Малиновський у дебютному матчі за "Дженоа" виявився найгіршим гравцем основи генуезців на думку WhoScored

Українець відіграв 70 хвилин у Римі.

Малиновський у дебютному матчі за "Дженоа" виявився найгіршим гравцем основи генуезців на думку WhoScored
Руслан Малиновський (по центру)
Фото: EPA/UPG

У рамках 3-го туру Серії А колишня команда Андрія Шевченка "Дженоа" в Римі виявилася сильнішою за "Лаціо" – 1:0.

Цей матч був дебютним для 30-річного півзахисника гостей Руслана Малиновського за свою нову команду – нагадаємо, що українець перебрався до Генуї з "Марселя" на правах оренди.

Зазначимо, дебют виявився не дуже незабутнім.

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Відігравши стартові 70 хвилин, від статистичного порталу WhoScored він отримав оцінку в 6,2 бала. Зазначимо, це найгірший результат серед гравців основного складу "Дженоа".

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