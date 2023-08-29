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Три українки поступилися в першому ж раунді US Open-2023

Байндль, Костюк і Калініна зачохлили ракетки.

Три українки поступилися в першому ж раунді US Open-2023
US Open
Фото: gotennis.ru

У Нью-Йорку стартував останній турнір "Великого шолома" цього сезону US Open-2023.

На жаль, перший раунд хардового мейджора не змогли подолати одразу три українські тенісистки.

Експерша ракетка України Ангеліна Калініна програла Сарі Соррібес-Тормо (Іспанія) - 4:6, 5:7, Марта Костюк без шансів поступилася четвертій ракетці світу Олені Рибакіній (Казахстан) - 2:6, 1:6, а Катерина Байндль у трьох сетах - Анні Кароліні Шмідловій (Словаччина) - 4:6, 6:3, 3:6.

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Леся Цуренко зустрінеться з Ельзой Жакмо (Франція), а півфіналістка US Open-2019 Еліна Світоліна, зіграє з представницею Німеччини Анною-Лєною Фрідзам.

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