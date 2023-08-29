Жіноча збірна України програла Чехії у 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу.

В Італії, Німеччині, Бельгії та Естонії триває жіночий чемпіонат Європи з волейболу, в якому приймала участь збірна України.

У 1/8 фіналу колектив Івана Петкова в Брюселі програв збірній Чехії - 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:10, 12:15) та вилетів з турніру.

Зазначимо, Україна вдруге поспіль завершує виступ на чемпіонаті Європи на стадії 1/8 фіналу. У 2021 році "синьо-жовті" у плей-оф програли Польщі.

Нагадаємо, на груповому етапі Євроволея-2023 українки перемогли з однаковим рахунком (3:0) Угорщину і Бельгію, а також Словенію (3:1) і програли Сербії (0:3), і Польщі (1:3).

Додамо, що у вересні жіноча збірна України зіграє у відбірному етапі Олімпіади-2024. Суперники – Китай, Сербія, Домініканська Республіка, Нідерланди, Канада, Чехія та Мексика.