Він уточнив, що британська ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.

“Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року”, - написав міністр оборони Польщі.

Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Польський та британський міністри оборони обговорили співпрацю двох країн.

Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року

ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.

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