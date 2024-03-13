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Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року

ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.

Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року
Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року
Фото: Владислав Косиняк-Камиш

Польський та британський міністри оборони обговорили співпрацю двох країн.

Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

“Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року”, - написав міністр оборони Польщі.

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Він уточнив, що британська ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО. 

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