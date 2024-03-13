Польський та британський міністри оборони обговорили співпрацю двох країн.
Про це повідомив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.
“Британська протиракетна система Sky Sabre залишиться в Польщі до кінця року”, - написав міністр оборони Польщі.
Він уточнив, що британська ППО залишається у Польщі для посилення східного флангу НАТО.
- Столиця Польщі Варшава витратить 117 мільйонів злотих (30 мільйонів доларів) у найближчі два-три роки на бомбосховища та інші заходи безпеки.
- Нині у Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів. Однак у разі потреби блок НАТО може направити до 300 тис. бійців.
- Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі — з 95 000 до 200 000 осіб. Європейські країни занепокоєні тим, що континент не зможе протистояти ворогу без підтримки США.