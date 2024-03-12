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​Польський Генштаб: У разі потреби НАТО може перекинути в Польщу до 300 тисяч солдатів

Американські солдати вже давно перебувають у Польщі. 

​Польський Генштаб: У разі потреби НАТО може перекинути в Польщу до 300 тисяч солдатів
заступник очільника Генштабу Польщі Кароль Димановський
Фото: European Cybersecurity Forum

Нині у Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів. Однак у разі потреби блок НАТО може направити до 300 тисяч бійців.

Про це в етері TVP.info повідомив заступник очільника Генштабу Польщі Кароль Димановський.

За словами Димановського, американські солдати вже давно перебувають у Польщі. 

"Їх кілька тисяч. Вони регулярно тренуються із нами. Пам'ятайте, що Сполучені Штати та інші союзники також підтримують нас і в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та в галузі кібербезпеки", - сказав військовий.

Димановський, відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення кількості американських солдатів у Польщі до 100 тисяч, відповів, що це реалістичний сценарій. 

"Такі припущення останніх планів НАТО, схвалені на політичних рівнях на останньому саміті у Вільнюсі. Досі у штаб-квартирі НАТО перебували 40 тисяч солдатів, зараз їх 300 тисяч", - заявив військовий.

Він додав, що "солдати прибудуть у країну, що перебуває під загрозою, ще до того, як вибухне війна". 

"У цьому суть планів, спрямованих на стримування. У нас є різні сценарії, які готові адекватно відповісти на агресію", - додав заступник глави польського Генштабу.

  • Як відомо, польський президент Анджей Дуда поїхав до США на зустріч із Джо Байденом. Головною темою перемовин у Вашингтоні має стати посилення східного флангу НАТО.
  • За повідомленням Bloomberg, польські лідери мають намір просити Білий дім збільшити кількість американських військових поблизу кордону з Україною та пришвидшити поставки техніки. Ці заходи мають заспокоїти напругу щодо можливої загрози з боку Росії для Польщі та країн Балтії.
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