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У Червоне море повернеться британський ракетний есмінець Diamond

У грудні та січні судно відбило три атаки хуситів.

У Червоне море повернеться британський ракетний есмінець Diamond
HMS Diamond
Фото: EPA/UPG

Велика Британія знову розгорне свій військовий корабель, ракетний есмінець HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє британський уряд.

“Diamond” замінить HMS Richmond, який з початку лютого захищав комерційні кораблі у регіоні у складі міжнародної операції "Prosperity Guardian".

“Британія продовжує перебувати в авангарді міжнародної відповіді на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків”, − заявив міністр оборони Грант Шаппс.

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HMS Richmond нещодавно успішно відбив атаку безпілотника хуситів в південній частині Червоного моря, збивши два ударних безпілотники ракетою Sea Ceptor. Це перший випадок, коли британський військовий корабель випустив Sea Ceptor у бою.

HMS Diamond раніше діяв у регіоні в грудні та січні, майже постійно перебуваючи у "зоні високої небезпеки" Червоного моря. Есмінець потрапив під вогонь під час трьох окремих атак повстанців, успішно знищивши дев'ять безпілотників за допомогою ракетної системи Sea Viper і гармат.

  • З листопада єменські хусити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
  • Попри удари США і союзників, повстанці-хусити досі здійснюють значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива. Судно затонуло після дрейфу протягом кількох днів.
  • Минулого тижня внаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки. Двоє загиблих були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем. 
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