У Червоне море повернеться британський ракетний есмінець Diamond

У грудні та січні судно відбило три атаки хуситів.

Велика Британія знову розгорне свій військовий корабель, ракетний есмінець HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці.

Про це повідомляє британський уряд.

“Diamond” замінить HMS Richmond, який з початку лютого захищав комерційні кораблі у регіоні у складі міжнародної операції "Prosperity Guardian".

“Британія продовжує перебувати в авангарді міжнародної відповіді на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків”, − заявив міністр оборони Грант Шаппс.

HMS Richmond нещодавно успішно відбив атаку безпілотника хуситів в південній частині Червоного моря, збивши два ударних безпілотники ракетою Sea Ceptor. Це перший випадок, коли британський військовий корабель випустив Sea Ceptor у бою.

HMS Diamond раніше діяв у регіоні в грудні та січні, майже постійно перебуваючи у "зоні високої небезпеки" Червоного моря. Есмінець потрапив під вогонь під час трьох окремих атак повстанців, успішно знищивши дев'ять безпілотників за допомогою ракетної системи Sea Viper і гармат.