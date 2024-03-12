У Червоне море повернеться британський ракетний есмінець Diamond

Велика Британія знову розгорне свій військовий корабель, ракетний есмінець HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці.
Про це повідомляє британський уряд.
“Diamond” замінить HMS Richmond, який з початку лютого захищав комерційні кораблі у регіоні у складі міжнародної операції "Prosperity Guardian".
“Британія продовжує перебувати в авангарді міжнародної відповіді на небезпечні напади хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків”, − заявив міністр оборони Грант Шаппс.
HMS Richmond нещодавно успішно відбив атаку безпілотника хуситів в південній частині Червоного моря, збивши два ударних безпілотники ракетою Sea Ceptor. Це перший випадок, коли британський військовий корабель випустив Sea Ceptor у бою.
HMS Diamond раніше діяв у регіоні в грудні та січні, майже постійно перебуваючи у "зоні високої небезпеки" Червоного моря. Есмінець потрапив під вогонь під час трьох окремих атак повстанців, успішно знищивши дев'ять безпілотників за допомогою ракетної системи Sea Viper і гармат.
- З листопада єменські хусити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
- Попри удари США і союзників, повстанці-хусити досі здійснюють значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива. Судно затонуло після дрейфу протягом кількох днів.
- Минулого тижня внаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки. Двоє загиблих були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем.