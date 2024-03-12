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До Росії заборонили в’їзд майже 350 балтійським топпосадовцям

У списку є колишні президенти, чинні та експрем’єри, та інші посадовці.

До Росії заборонили в’їзд майже 350 балтійським топпосадовцям
Фото: Politico

У Росії оголосили про заборону в’їзду 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви. У списку є багато чинних та колишніх високопоставлених чиновників.

Про це пише "Європейська правда".

Як йдеться у повідомленні,російське МЗС пояснило свої дії "ворожою політикою" балтійських держав щодо Росії. Зокрема, РФ незадоволена відстоюванням жорсткіших санкцій і більшої військової підтримки України, "втручанням у внутрішні справи Росії, гонінням російськомовного населення, варварською кампанією з масового знесення пам’ятників радянським воїнам-визволителям, переписуванням історії та героїзацією нацизму". 

Російське МЗС не опублікувало повний перелік осіб, яким заборонений в’їзд до країни, однак серед оприлюднених є імена практично усіх ключових міністрів уряду Латвії, у тому числі прем’єрки Евіки Сіліньї та очільника МЗС Кріш’яніса Каріньша, та двох колишніх президентів – Егілса Левітса і Вайри Віке-Фрейберга.

Зазначається, що також у списку є багато топпосадовців Естонії – чинна прем’єрка Кая Каллас, очільник МЗС Маргус Тсахкна, спікер парламенту Лаурі Хуссар, міністр юстиції Калле Лаанет та інші, а також експрезидентка Керсті Кальюлайд та колишній прем’єр Юрі Ратас. 

З литовських посадовців у списку – очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, міністри юстиції і фінансів, а також головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис.

  • У лютому Росія оголосила в розшук естонську прем'єрку Каю Каллас, державного секретаря Естонії Таймара Петеркопа і міністра культури Литви Кайриса. Вона закидає їм "знищення пам'ятників радянським солдатам".
  • На початку березня РФ вирішила "шукати" експосла України в Казахстані за його висловлювання: "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".
  • Також РФ "оголосила у розшук" керівництво Міжнародного кримінального суду, співачку Джамалу, Валерія Залужного та Олександра Сирського .
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