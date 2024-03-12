Близько сотні ракет випустила "Хезболла" по ізраїльських військових об’єктах

У вівторок вранці, 12 березня, ліванське угрупування "Хезболла" випустило понад сотню ракет по ізраїльських військових об'єктах. Це стало одним із найбільших обстрілів Ізраїлю від початку війни 7 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Times of Israel.

Обстріл став відповіддю на атаку ЦАХАЛу по ліванському місту Баальбек пізно ввечері в понеділок. Тоді, за даними "Хезболли", загинула одна людина. Спочтаку "Хезболла" випустила з Лівану близько 70 ракет, згодом – ще 30.

"Хезболла взяла на себе відповідальність за обстріли, заявивши, що вони обстріляли дві бази ізраїльської армії на Голанських висотах із понад 100 ракет "Катюша", – йдеться у повідомленні видання.

המטח לצפון: כמה מהרקטות יורטו, אחרות נפלו בשטחים פתוחים. לא דווח על נפגעים בגוף | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/xHEW42wpMc@rubih67 pic.twitter.com/0fPuKJDgv2 — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2024

Ізраїльська армія повідомила, що авіаудари в ніч на понеділок в районі Баальбеку були націлені на об'єкти, що належать "повітряному підрозділу" "Хезболли".

Згодом ЦАХАЛ заявив, що винищувачі завдали удару по трьох ракетних установках на півдні Лівану, які використовувалися для обстрілу північного Ізраїлю. Також ЦАХАЛ заявив, що їхні винищувачі завдали ударів по будівлях і об'єктах інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" в південних районах Лівану Айта-аш-Шаб і Накура.Повідомлень про руйнування чи поранення не надходило.