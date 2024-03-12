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Близько сотні ракет випустила "Хезболла" по ізраїльських військових об’єктах

Атака стала відповіддю на удар ЦАХАЛу по Лівану. 

Близько сотні ракет випустила "Хезболла" по ізраїльських військових об’єктах
Хезболла обстріляла ізраїльський армійський пост на півдні Лівану
Фото: EPA/UPG

У вівторок вранці, 12 березня, ліванське угрупування "Хезболла" випустило понад сотню ракет по ізраїльських військових об'єктах. Це стало одним із найбільших обстрілів Ізраїлю від початку війни 7 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Times of Israel.

Обстріл став відповіддю на атаку ЦАХАЛу  по ліванському місту Баальбек пізно ввечері в понеділок. Тоді, за даними "Хезболли", загинула одна людина. Спочтаку  "Хезболла" випустила з Лівану близько 70 ракет,  згодом – ще 30. 

"Хезболла взяла на себе відповідальність за обстріли, заявивши, що вони обстріляли дві бази ізраїльської армії на Голанських висотах із понад 100 ракет "Катюша", – йдеться у повідомленні видання. 

Ізраїльська армія повідомила, що авіаудари в ніч на понеділок в районі Баальбеку були націлені на об'єкти, що належать "повітряному підрозділу" "Хезболли".

Згодом ЦАХАЛ заявив, що винищувачі завдали удару по трьох ракетних установках на півдні Лівану, які використовувалися для обстрілу північного Ізраїлю. Також ЦАХАЛ заявив, що їхні винищувачі завдали ударів по будівлях і об'єктах інфраструктури, що використовуються "Хезболлою" в південних районах Лівану Айта-аш-Шаб і Накура.Повідомлень про руйнування чи поранення не надходило.

  • 27 лютого винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військовій інфраструктурі Хезболли, а літак вдарив по осередку терористів у районі Айта-еш-Шаб. 
  • 14 лютого Армія оборони Ізраїлю вдарила по селах та містах на півдні Лівану. Атака стала відповіддю на ракетний обстріл ліванського шиїтського радикального угруповання “Хезболла”, унаслідок якого загинув ізраїльський солдат.
  • У січні "Хезболла" заявила про атаку на ізраїльський ключовий командний центр, проте Ізраїль повідомив, що руйнувань і поранених немає. Зокрема, "Хезболла" заявила про атаку безпілотниками на ключову ізраїльську військову базу в Цфаті.
  • Нещодавно Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану. План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на десять кілометрів вглиб території Лівану. 
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