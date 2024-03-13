У день "виборів" в Росії Естонія посилить перевірки на кордоні

Прикордонна служба Естонії у дні голосування на президентських "виборів" в Росії посилить перевірки на кордоні з РФ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на главу прикордонної служби Латвії Гунтіса Пуятса.

За словами начальника прикордонної служби, особливу увагу приділятимуть перевіркам громадян РФ.

Також, керівник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури в Естонії Еерік Пургель додав, щр під час перетину кордону потрібно бути готовим до затримок. Правоохоронці ретельно перевірятимуть тих, хто перетинає кордон.

Будь-яке використання символів, що підтримують агресію, заборонено.

"Поліція нікому не рекомендує відвідувати Росію, тим більше з метою голосування на "виборах". Це не вільні вибори, їхній переможець давно відомий. Ви ніяк не можете вплинути на це своїм голосом. Під час перетину кордону існує ризик, що російська прикордонна служба, яка входить до складу ФСБ, може довго допитувати тих, хто перетинає кордон, і, наприклад, перевіряти електронні пристрої, які ті мають при собі", – сказав він.

Раніше представники поліції та прикордонних служб країн Балтії обговорили ризики для безпеки на найближчі вихідні.