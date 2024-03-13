Під час сутичок у Східному Єрусалимі вбили палестинського хлопчика

Ізраїльська поліція вистрілила у бік підозрюваного, який запускав у їхній бік феєрверки.

Палестинський хлопчик помер після того, як ізраїльська прикордонна поліція вистрілила у нього в таборі для біженців у Східному Єрусалимі, пише The Guardian.

Це стало першим подібним випадком на цій території під час Рамадану.

Дитина, якій, за різними повідомленнями, було 12 або 13 років, отримала смертельне вогнепальне поранення під час сутичок між жителями табору біженців Шуафат і поліцією.

У заяві ізраїльської прикордонної поліції сказано, що жорстокі заворушення спалахнули в таборі другу ніч поспіль і що під час заворушень один офіцер зробив один постріл у бік підозрюваного, “який створив небезпеку для сил, запускаючи в їхньому напрямку феєрверки”.

“Підозрюваного затримали, заарештували й передали на лікування”, − повідомили у поліції.

Пізніше стало відомо, що хлопчик помер від отриманих ран.

У соціальних мережах розповсюдили фото підлітків, які запускають феєрверки серед хмар сльозогінного газу. Підрозділи прикордонної поліції Ізраїлю вже були розгорнуті в таборі, який розташований між Східним Єрусалимом і окупованим Західним берегом.

Ітамар Бен-Гвір, ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю, сказав, що він підтримав поліцію та віддав честь офіцеру, який зробив смертельний постріл. “Саме так треба діяти проти терористів − рішуче і чітко”, − сказав він.

Прем’єр-міністр Ізраїль Беньямін Нетаньягу позбавив Бен-Гвіра відповідальності за охорону Рамадану на початку цього місяця після того, як міністр запропонував заборонити навіть мусульманській меншості Ізраїлю, яка становить близько 18% населення, відвідувати мечеть Аль-Акса на Храмовій горі для молитви під час Рамадану. Натомість ізраїльську поліцію попросили обмежити кількість правоохоронців.

В окремому інциденті вчора ввечері на захід від Єрусалиму в місті Аль-Джіб щонайменше двоє інших палестинців були вбиті і ще троє отримали поранення після того, як ізраїльські війська обстріляли їх на контрольно-пропускному пункті, повідомили в Палестинському Червоному Півмісяці.