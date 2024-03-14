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Мешканець Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Постраждалий помер під час надання йому допомоги.

Мешканець Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої
Міни у Харківській області (архівне фото)
Фото: Поліція Харківщини

Поліція встановлює обставини загибелі мешканця Харківської області, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

44-річний чоловік підірвався на своєму городі у місті Куп’янськ.

Постраждалий помер під час надання йому допомоги.

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає бути максимально обережними, не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками.

У разі виявлення невідомих предметів слід викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.

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