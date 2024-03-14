Мешканець Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Постраждалий помер під час надання йому допомоги.

Поліція встановлює обставини загибелі мешканця Харківської області, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

44-річний чоловік підірвався на своєму городі у місті Куп’янськ.

Постраждалий помер під час надання йому допомоги.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає бути максимально обережними, не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками.

У разі виявлення невідомих предметів слід викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.