Мешканець Харківщини підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Поліція встановлює обставини загибелі мешканця Харківської області, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
44-річний чоловік підірвався на своєму городі у місті Куп’янськ.
Постраждалий помер під час надання йому допомоги.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Поліція закликає бути максимально обережними, не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками.
У разі виявлення невідомих предметів слід викликати службу ДСНС за номером “101” або дзвонити на лінію “102”.