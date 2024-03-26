В Росії бійців ППО карають за успішні атаки українських дронів по НПЗ, — "АТЕШ"

Серед покарань — пониження у військовому званні, накладення стягнень та навіть відправлення на війну проти України.

Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.

Російських бійців ППО керівництво почало карати за успішну роботу українських дронів по нафтопереробних заводах РФ. Серед покарань — пониження у військовому званні, накладення стягнень та навіть відправлення на війну проти України.

Про це повідомляє агент партизанського руху Атеш.

"Агент АТЕШ повідомляє, що військовослужбовців із підрозділів ППО карають за успішні атаки українських дронів по НПЗ", — йдеться у повідомленні.

Сили російської ППО мають серйозні труднощі в боротьбі з українськими дронами через недостатню ефективність радіолокаційних станцій у розпізнаванні подібних об'єктів, що значно ускладнює оперативне реагування та протидію безпілотникам.

За інформацією партизанського руху, у російських регіонах, де розташовані потенційні цілі для атак, місцеві жителі почуваються вразливими та безпорадними.

Деякі російські командири створюють мобільні групи швидкого реагування, але атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах засвідчують недостатню підготовку та відсутність розуміння щодо ефективного застосування таких груп.

"Незважаючи на ці труднощі, керівництво підрозділів ППО вживає жорстких заходів щодо військовослужбовців: зниження у військовому званні, накладення стягнень, а в крайньому випадку навіть відправка на війну в Україну. Це створює додаткову напругу та стрес серед військовослужбовців", — ідеться у повідомленні.

"Збройні сили Росії не мають такого досвіду, як Сили оборони України, які щодня успішно демонструють свою ефективність у протидії дронам іранського виробництва", — зазначають в "АТЕШ".