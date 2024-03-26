Росіяни за день обстріляли 10 громад Сумщини

Сьогодні, 26 березня, російських обстрілів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 181 вибух.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами з вертольоту, дронами, РСЗВ, артилерією та мінометами.

Білопільську громаду окупанти обстріляли ракетами з вертольоту та танками.

Краснопільську громаду армія РФ обстріляла з арилерії та скинули вибухівку з дрону, також вибухівку з дрону скидали на Юнаківську громаду.

На Степанівську громаду російські військові скинули КАБ з літака.

Миропільську та Хотінську громади армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів.

А Путивльську, Шалигинську та Середино-Будськи громади окупанти атакували з мінометів.