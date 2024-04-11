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Українців закликають економити електроенергію через складну ситуацію в енергосистемі

Через російські обстріли постраждали електростанції.

Українців закликають економити електроенергію через складну ситуацію в енергосистемі
Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові
Фото: apostrophe.ua

Енергетики закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірні години.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як пояснили у компанії, 11 квітня російські ракети та дрони завдали значних пошкоджень українським електростанціям. 

"В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдали російські терористи", - зазначили в НЕК.

В Укренерго повідомили, що через обстріли зараз значно менше виробляють електроенергію, тому її споживання потрібно зменшити.

"Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. Будь ласка, не вмикайте в цей період потужні електроприлади, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період", - наголосили в компанії.

  • Уночі 11 квітня ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів. 
  • Зокрема, РФ знищила Трипільську ТЕЦ. Про наслідки обстрілів для української енергосистеми читайте у матеріалі LB.ua.
  • Вдень рашисти атакувала керованими авіабомбами ТЕЦ у Сумах.
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