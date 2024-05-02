Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів, 20 ворожих танків і 29 бронемашин

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні проти України 470 870 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали;
- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб
- танків - 7332 (+20)
- бойових броньованих машин - 14096 (+29)
- артилерійських систем - 12044 (+20)
- РСЗВ -1053 (+0)
- засоби ППО - 784 (+4)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)
- спеціальна техніка - 1988 (+8).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.