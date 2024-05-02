На станції метро Києва "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня.
Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.
"Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер", - зазначили в КМДА.
- У травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" – на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецьку". За це рішення на початку миинулого року проголосували жителі столиці.
- Літери для назв станцій виготовляли вручну.
- 12 квітня перший комплект літер змонтували на станції "Площа Українських Героїв".