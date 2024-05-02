На станції метро Києва "Звіринецька" з колійних стін демонтували стару назву "Дружби народів" та встановили два з чотирьох комплектів нової.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Облаштували перші написи на колійній стіні у ніч з 1 на 2 травня.

Один комплект назви станції "Звіринецька" має 13 символів, а вага однієї літери – від 5 до 6 кг. Загалом для цієї станції виготовлено 52 символи, які можна встановити лише вночі, коли відсутній рух поїздів та напруга на контактній рейці. Решту написів змонтують в одну з наступних ночей.

"Звіринець – відома ще з часів Київської Русі історична місцевість між Печерськом, Видубичами, Теличкою і Чорною Горою. Автор шрифтів, дизайнер Богдан Гдаль, врахував історичний контекст при створенні макета літер", - зазначили в КМДА.

Фото: КМДА Демонтаж старої назви станції "Дружби народів"